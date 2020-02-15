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! 'da 'Kobra zehri' operasyonu! Botoks ve kozmetik ürünlerinde kullanılacaktı...

'da operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan takip sonucunda bir iş yerine baskın yapıldı. Baskında 5 kişi gözaltına alınırken, tam 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Zehrin; kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 10:18 ABONE OL
SON DAKİKA! Adana'da 'Kobra zehri' operasyonu! Botoks ve kozmetik ürünlerinde kullanılacaktı...

Adana'da bir iş yerinde 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlak ofisine operasyon düzenledi. 314 tüp kobra yılanı zehri bulunan iş yerindeki H.K, M.Ş.E, O.U. ve U.Y. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edilen şüphelilerin, yaklaşık bir yıl önce zehri iş yerine bıraktığını iddia ettikleri M.E. de ekiplerce yakalandı.

Tüpler, incelemek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Kobra yılanı zehrinin, kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı bildirildi.

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SON DAKİKA! Adana'da 'Kobra zehri' operasyonu! Botoks ve kozmetik ürünlerinde kullanılacaktı...
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