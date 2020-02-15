SON DAKİKA! Bahçelievler'deki 7 katlı binanın çökme anI kamerada! Saniyelerle kurtuldular...

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan 7 katlı binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina dün saat 14.44'te çöktü. Çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika! İstanbul Bahçelievler'deki 7 katlı binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video

İstanbul Bahçelievler'de 30 yıllık olan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşlatılan 7 katlı binanın çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle 2 ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina saat 14.45 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DİNLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Binanın enkazında kimsenin kalıp kalmadığını belirlemek için dinleme cihazı ve köpeklerle çalışma yapıldı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının olmadığı kaydedildi. Binanın üzerine doğru devrildiği karşı binada büyük hasar meydana geldi. Binanın önceden boşaltılması büyük bir facianın önüne geçti.

KOLON DEMİRLERİ ÇALINMIŞ

Sabah'tan Barış Özal'ın haberine göre; bu arada yıkılacağı için boşaltılan binanın kolon demirlerinin hurdacılar tarafından çalındığı idda edildi. Olay yerinde incelemede bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girdiğinin söylendiğini anlattı.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz, kızını okula bırakmak için aracına bindikten sonra binanın çöktüğünü belirterek, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Annem hastanede, durumu iyi" dedi.