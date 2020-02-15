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! 'de akılalmaz olay! yaptığı videoyu yanlışlıkla polise atınca...

haberi... 'de akılalmaz bir olay yaşandı. Cami önünde cip ile yapan A.Ç., o anları bir kişiye cep telefonu ile kayıt altına aldırdı. Drift görüntülerini arkadaşlarına göndermek isteyen A.Ç., WhatsApp üzerinden paylaşımlar gerçekleştirdi. A.Ç. bu görüntüleri yanlışlıkla daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da gönderdi. A.Ç. sonrasında ise büyük bir şok ile karşılaştı...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 11:47 ABONE OL
SON DAKİKA! Düzce'de akılalmaz olay! Drift yaptığı videoyu yanlışlıkla polise atınca...

Düzce'de, kar üzerinde drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise de gönderen sürücüye, 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii'nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.

6 BİN 141 TL CEZAYA ÇARPTIRILDI

Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

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SON DAKİKA! Düzce'de akılalmaz olay! Drift yaptığı videoyu yanlışlıkla polise atınca...
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