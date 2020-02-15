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! hayatını kaybetti...

haberine göre; Türk hakemliğinin önemli isimleri arasında yer alan eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından 'den başsağlığı mesajı yayımlandı. Ok'un cenaze namazı yarın Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 12:50 ABONE OL

Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, 87 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul'da 1932 yılında doğan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı. Ok, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna önemli hizmetlerde bulundu.

Hilmi Ok'un cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ESKİ MHK BAŞKANI HİLMİ OK KİMDİR?

'1948-1960 yılları arasında Defterdar, Kasımpaşa, Galatasaray ve Beylerbeyi'nde futbol oynadı.1977'de FIFA kokartı taktı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekoslovakya ile Hollanda arasında oynanan grup maçını yönetti. Aynı yıl hakemliği bıraktı. Daha sonra hakem hocalığı ve Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yaptı.

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SON DAKİKA! Eski MHK Başkanı Hilmi Ok hayatını kaybetti...
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