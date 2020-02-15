Son dakika haberleri: Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı! Önce dayak, sonra tecavüz!

Gaziantep'ten tüyler ürperten son dakika haberi! Bugün 23 yaşında olan N.P., henüz 14 yaşındayken Mustafa P. ile zorla evlendirildi. Genç kadın, 16 yaşında çocuk sahibi olurken eş şiddetine maruz kalmaya başladı. Bu duruma katlanamayan N.P., ailesinin evine geri döndü. Ailesi ise genç kadını "Her evde olur" diyerek eşinin yanına gönderdi. Bebeği ile birlikte eve dönen N.P., yaklaşık 8 yıl boyunca sistematik bir şiddet gördü. Eşinin küçük kızını taciz ettiğini gören genç kadın, evi terk ederek boşandı.

ÖNCE DAYAK, SONRA TECAVÜZ!

N.P eşinden boşandı; ancak yaşadığı kâbus sona ermedi. Çocuklarını görme bahanesi ile eve gelen Mustafa P., her seferinde genç kadına dehşeti yaşattı. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...