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haberleri: Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı! Önce dayak, sonra tecavüz!

haberi... Henüz 14 yaşındayken Mustafa P. ile zorla evlendirilen N.P'nin yaşadıkları kelimenin tam anlamı ile tüyler ürpertiyor. Şu anda 23 yaşında ve 2 çocuk annesi olan kadın, eşinden şiddet görmesinin ardından ailesinin yanına gitti. Ailesinin tavrı neticesinde 16 yaşındaki N.P. bebeğiyle eşinin yanına döndü. Bu andan itibaren 8 yıl boyunca sistematik bir şiddete maruz kalan kadın, eşinin küçük kızını taciz ettiğini görünce evi terk ederek boşandı. N.P. eşinden boşanmasına karşın yaşadığı kâbus sona ermedi, Mustafa P. çocukları görme bahanesi ile eve geldiği her seferde genç kadına dehşeti yaşattı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika haberleri: Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı! Önce dayak, sonra tecavüz!

Gaziantep'ten tüyler ürperten haberi! Bugün 23 yaşında olan N.P., henüz 14 yaşındayken Mustafa P. ile zorla evlendirildi. Genç kadın, 16 yaşında çocuk sahibi olurken eş şiddetine maruz kalmaya başladı. Bu duruma katlanamayan N.P., ailesinin evine geri döndü. Ailesi ise genç kadını "Her evde olur" diyerek eşinin yanına gönderdi. Bebeği ile birlikte eve dönen N.P., yaklaşık 8 yıl boyunca sistematik bir şiddet gördü. Eşinin küçük kızını taciz ettiğini gören genç kadın, evi terk ederek boşandı.

ÖNCE DAYAK, SONRA TECAVÜZ!

N.P eşinden boşandı; ancak yaşadığı kâbus sona ermedi. Çocuklarını görme bahanesi ile eve gelen Mustafa P., her seferinde genç kadına dehşeti yaşattı. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son dakika haberleri: Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı! Önce dayak, sonra tecavüz!
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