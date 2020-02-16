3.5 milyon liralık kobra zehri ele geiırildi

Adana'da
güvenlik güçlerinin
bir emlakçıya düzenlediği
operasyonda,
piyasa değeri 3,5 milyon
lira olan kobra
zehri ele geçirildi, 5
kişi gözaltına alındı
Merkez
Seyhan ilçesine
bağlı Gürselpaşa
Mahallesi'ndeki bir
emlakçıya yapılan baskında
piyasa değeri
3.5 milyon lira olan
314 tüp zehir ele geçirildi.
İş yerinde bulunan H.K.,
M.Ş.E., O.U. ve U.Y.''nin
emniyetteki ifadelerinde kobra
zehrini M.E. isimli kişiden
aldıklarını söylemesi üzerine M.E.
de gözaltına alındı. Suçlamaları
reddeden M.E., O.U.'nun kendisini
arayarak ellerinde bulunan
zehri satmasını teklif ettiğini iddia
etti. Piyasa değeri 3,5 milyon lira
olan kobra zehri, sahte olup olmadığının
belirlenmesi için İl Sağlık
Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüphelilerin
emniyetteki sorgularının
sürdüğü bildirildi.