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3.5 milyon liralık kobra zehri ele geiırildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
3.5 milyon liralık kobra zehri ele geiırildi
Adana'da güvenlik güçlerinin bir emlakçıya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlakçıya yapılan baskında piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp zehir ele geçirildi. İş yerinde bulunan H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y.''nin emniyetteki ifadelerinde kobra zehrini M.E. isimli kişiden aldıklarını söylemesi üzerine M.E. de gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden M.E., O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde bulunan zehri satmasını teklif ettiğini iddia etti. Piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri, sahte olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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3.5 milyon liralık kobra zehri ele geiırildi
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