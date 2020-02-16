3.5 milyon liralık kobra zehri ele geiırildi

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Adana'dagüvenlik güçlerininbir emlakçıya düzenlediğioperasyonda,piyasa değeri 3,5 milyonlira olan kobrazehri ele geçirildi, 5kişi gözaltına alındıMerkezSeyhan ilçesinebağlı GürselpaşaMahallesi'ndeki biremlakçıya yapılan baskındapiyasa değeri3.5 milyon lira olan314 tüp zehir ele geçirildi.İş yerinde bulunan H.K.,M.Ş.E., O.U. ve U.Y.''ninemniyetteki ifadelerinde kobrazehrini M.E. isimli kişidenaldıklarını söylemesi üzerine M.E.de gözaltına alındı. Suçlamalarıreddeden M.E., O.U.'nun kendisiniarayarak ellerinde bulunanzehri satmasını teklif ettiğini iddiaetti. Piyasa değeri 3,5 milyon liraolan kobra zehri, sahte olup olmadığınınbelirlenmesi için İl SağlıkMüdürlüğü'ne gönderilirken, şüphelilerinemniyetteki sorgularınınsürdüğü bildirildi.