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'de evi hasar gören vatandaş: Eve girdiğimizde fenalık geçirdik

'de 7 katlı boş bir binanın çökmesinin ardından hasar gören ve tahliye edilen Öztürk Apartmanı önünde zabıta ve polis ekipleri nöbet tutuyor. Çevre otellere ve öğretmenevlerine yerleştirilen bazı apartman sakinleri ise zabıtalar eşliğinde eşyalarını almak için binaya girdi. Belediye ekiplerinin dün yaptıkları incelemelerin bugün ve yarın da devam edeceği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 14:42 ABONE OL
Bahçelievler'de evi hasar gören vatandaş: Eve girdiğimizde fenalık geçirdik

Narlı Sokak'ta daha önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesi sonucu çevredeki apartmanlarda hasar oluşmuştu. Çökme anında hasar gören Öztürk Apartmanı dışındaki boşaltılan diğer 4 binaya giriş izni verilmişti.

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Bahçelievler'de evi hasar gören vatandaş: Eve girdiğimizde fenalık geçirdik
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