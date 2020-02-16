Bahçelievler'de evi hasar gören vatandaş: Eve girdiğimizde fenalık geçirdik
Bahçelievler'de 7 katlı boş bir binanın çökmesinin ardından hasar gören ve tahliye edilen Öztürk Apartmanı önünde zabıta ve polis ekipleri nöbet tutuyor. Çevre otellere ve öğretmenevlerine yerleştirilen bazı apartman sakinleri ise zabıtalar eşliğinde eşyalarını almak için binaya girdi. Belediye ekiplerinin dün yaptıkları incelemelerin bugün ve yarın da devam edeceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.2.2020 14:21Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 14:42ABONE OL
Narlı Sokak'ta daha önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesi sonucu çevredeki apartmanlarda hasar oluşmuştu. Çökme anında hasar gören Öztürk Apartmanı dışındaki boşaltılan diğer 4 binaya giriş izni verilmişti.