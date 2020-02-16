Bursa’da alışveriş izdihamı!

Başta Bursa olmak üzere Ankara, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli ve İnegöl'de toplamda 28 festival gerçekleştiren ve 2 buçuk milyon ziyaretçiye ulaşan NUNFEST, Endülüs Park'taki sezon sonu festivalinde izdihama neden oldu. Giyimden tesettüre, ayakkabıdan çantaya, aksesuardan züccaciyeye, çocuk modasından kozmetik ve güzelliğe binlerce ürünün yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunulduğu festivalde çekilişle umre, gelinlik ve çeyrek altın hediyeleri de verildi. Perşembe günü başlayan festival Pazar gecesi sona erecek.