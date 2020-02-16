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’da alışveriş izdihamı!

'da bir AVM'de düzenlenen alışveriş festivaline 3 günde 80 bin kadın akın edince izdiham yaşandı. Festivaldeki işletmeciler ise “Ürünlerimiz kaliteli ve çok uygun fiyata, gelenler çok memnun ayrılıyor. Aşırı bir yoğunluk var, ürün satmaya yetiştiremiyoruz. Yarın son gün, kaliteyi ucuza almak isteyen herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştular.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 10:30 ABONE OL
Bursa’da alışveriş izdihamı!

Başta olmak üzere Ankara, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli ve İnegöl'de toplamda 28 festival gerçekleştiren ve 2 buçuk milyon ziyaretçiye ulaşan NUNFEST, Endülüs Park'taki sezon sonu festivalinde izdihama neden oldu. Giyimden tesettüre, ayakkabıdan çantaya, aksesuardan züccaciyeye, çocuk modasından kozmetik ve güzelliğe binlerce ürünün yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunulduğu festivalde çekilişle umre, gelinlik ve çeyrek altın hediyeleri de verildi. Perşembe günü başlayan festival Pazar gecesi sona erecek.

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Bursa’da alışveriş izdihamı!
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