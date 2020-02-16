Bursa'da temizlik işçisinden insanlık ölmemiş dedirten hareket... Çöpte bulduğu 119 bin lirayı sahibine teslim etti

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Ahmet Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah çöp toplarken yolda gördüğü poşeti kamyona atmak için aldı. Bu sırada poşetin içinde desteler halinde para olduğunu fark eden Gökçe ile yanındaki mesai arkadaşları, durumu kurum yetkilileri ve polise haber verdi.

Yapılan incelemede, poşetin içindeki 110 bin lira ve 1500 doların, emekli Nurettin Kılıççı'ya (57) ait olduğu belirlendi.







"25 YILLIK BİRİKİMİMDİ"

Parasını alan Kılıççı, Yenişehir ilçesinden yetiştirmek için hayvan almak üzere Bursa'ya geldiğini söyeldi. Hayvan satın alacağı sırada parayı bulamadığını bildiren Kılıççı, "O anda dünya başıma yıkıldı çünkü 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Başkan Mustafa Dündar nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'PARANIN SAHİBİ KADAR SEVİNDİK'

Gökçe ise her insanın yapması gereken bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum." değerlendirmesinde bulundu.