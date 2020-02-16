Çocukluk çağı kanserlerine farkındalık projesi

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Çocukluk çağı kanserlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Kopuzlar Vakfı'nın katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Farkındayım Çocuklar Sağlıklı Büyüsün' isimli sosyal sorumluluk projesinin açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile birlikte öğretim üyeleri ve hasta yakınları katıldı. Tören öncesi Osman Bahri Turgut fotoğraf sergisi ve 'Çocukların Gözünden Kanser' isimli resim sergisinin açılışı yapıldı. Herkesin üzerine düşeni yaptığı zaman çok başarılı projelerin ortaya çıktığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sivil toplum örgütleri doğru işler yapar, kamu bunu desteklerse gelişmişlik ve medeniyetimizin yeniden ayağa kalkması kolay olur" dedi.