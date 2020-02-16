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’da mi? Diyarbakır Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı? İşte yanıtı…

Yurt genelinde süregelen kar yağışlarını en çok hisseden illerimizden bir tanesi de kuşkusuz . Kent genelinde etkisini gösteren soğuk havalar ve yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşım konusunda da problemleri beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca kar tatili haberleri de öğretmenler, öğrenciler ve velileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Diyarbakır’da yarın mi? Valilikten açıklama var mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve valilik açıklamalarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 17:43 ABONE OL
Diyarbakır’da okullar tatil mi? Diyarbakır Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı? İşte yanıtı…

Türkiye'de haftalardır etkili olan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hal böyle olunca kar tatili haberleri de yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden 'Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırırken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve valilik açıklamalarına haberimizin içerisinde yer verdik…

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA VAR MI?

Doğu bölgelerimizde etkisini hissettirmeye devam eden kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu noktada Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

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Diyarbakır’da okullar tatil mi? Diyarbakır Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı? İşte yanıtı…
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