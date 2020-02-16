Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin Korkut kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı

Ersin Korkut kimdir? Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'de yarışacak olan Ersin Korkut, izleyiciler tarafından merak konusu olan yarışmacı olarak öne çıkıyor. Daha önce çok sayıda dizi, program ve sinema filminde rol alan Ersin Korkut'un hayatına haberimizin içerisinde yer verdik…

ERSİN KORKUT KİMDİR? SURVİVOR ERSİN KORKUT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.

2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2015 - Bizim Batman (Sinema Filmi)

2015 - Bana Baba Dedi (Rafet) (TV Dizisi)

2015 - Altın Horoz (Sinema Filmi)

2014 - İçimdeki Ses (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Galip Derviş (Komiser Ahmet Tekin) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2010 - Çocuklar Duymasın (İhsan) (TV Dizisi)

2010 - Kutsal Damacana Dracoola (Sebo / Kara Fuat) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Yusuf Lokman) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Ersin) (TV Dizisi)

2007 - Kutsal Damacana (Asım) (Sinema Filmi)

2005 - Organize İşler (Ersin) (Sinema Filmi)

2004 - Sevinçli Haller (Hamza) (TV Dizisi)

1996 - Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)

Reklam Filmleri :

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