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kaçak doktorlar sahte!

'da Emniyet güçleri ilginç bir olayı ortaya çıkardı. Kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı. Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 10:46 ABONE OL
Hastane kaçak doktorlar sahte!

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı.

GİZLİ BÖLME DE VAR!

Polis bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı. Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu. İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı. Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı. İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Hastane kaçak doktorlar sahte!
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