İki boğalı kağnı heykeli Türkiye’ye getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Yasadışı yollarla İngiltere'ye kaçırıldığı tespit edilen iki kültür varlığı daha Türkiye'ye getirildi. Yurtdışına kaçırılan kültür hazinelerinin geri kazandırılma çalışmaları kapsamında Anadolu kökenli ve M.Ö. 3-2 bin tarihine dayanan iki boğalı kağnı heykeli ile üç parçalı sidamara tipi bir lahit doğdukları topraklara geri döndü. Eserlerin taşıma işlemini ücretsiz olarak gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın TK1980 sefer sayılı uçağıyla dün akşam saat 18.30'da Londra'dan İstanbul Havalimanı'na getirilen eserler, görevliler tarafından büyük bir titizlikle indirildi. Bu sabah Ankara'ya gönderilecek eserler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı törenle Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak. Eserlerin Türkiye'den kaçırıldığı konusunda İngiliz polisi ikna edilerek, müzayede evleri ve eserleri elinde bulunduran kişilerle görüşülerek iadeleri sağlanmıştı.