Instagram dondurma nasıl yapılır? 2020 Instagram hesap geçici olarak dondurma ve kalıcı olarak kapatma linki

Instagram hesap dondurma ve kapatma işlemleri birçok kullanıcı tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi internet sitesinden bu hizmeti erişime sunan popüler sosyal medya platformu, henüz bu özelliğe uygulamada yer vermiş değil. Instagram dondurma linki ile bu başlık altından hesabı geçici veya kalıcı kapatma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Instagram nasıl dondurulur sorusunun cevabına adım adım anlatım ile aşağıdan ulaşabilirsiniz. Instagram ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerine de sayfasının altında yer alan 'haberler' bölümünden erişebilirsiniz. İşte 2020 Instagram hesabı dondurma, Instagram hesap silme ve kapatma işlemi!

Instagram Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

sabah.com.tr/instagram-dondurma sayfasına tıklayınız.

Karşınıza gelen ekranda Instagram dondurma ve silme seçeneğine gelecek. Dondurma yazan yere tıklayınız. Doğrudan Instagram hesap dondurma sayfasına yönlendirileceksiniz.

Daha sonra ise 'hesabı neden kapatıyorsun' sorusuna bir neden belirleyiniz.

Kullanıcı şifrenizi tekrar giriniz.

'Hesabı geçici olarak kapat' diyerek Instagram hesabınızı dondurabilirsiniz.

Hesabınıza yeniden girene kadar profiliniz hiçbir arkadaşınıza görünmeyecektir.

Instagram dondurma işlemi için tıklayınız

Instagram silme işlemi için tıklayınız

Instagram Nasıl Kullanılır?

Instagram küçük işletmeler için harika bir araçtır. Belki kurumsal amaçlarla, belki de kişisel kullanım için Instagram'a kaydoldunuz. Ancak Instagram nasıl çalışır ve işletmeniz için bir Instagram hesabı oluşturmak için ne gerektiğini biliyor musunuz? İşte adım adım Instagram kullanma kılavuzu.

1. Uygulamayı indirin

Instagram, diğer mobil ağlardan farklıdır, çünkü öncelikle mobil bir platformdur.

Hesabınız ayarlandıktan sonra masaüstünde görüntülenebilecek bir sayfanız olur, ancak etkinliğinizin büyük kısmı mobil uygulamada gerçekleşir.

Uygulamayı telefonunuzun uygulama mağazasına indirmek için burayı tıklayın.

2. Tanınabilir bir kullanıcı adı seçin

Instagram'a bir e-posta adresi veya kişisel bir Facebook hesabı ile kaydolabilirsiniz.

Kaydolduktan sonra bir kullanıcı adı seçmeniz istenir.

Kullanıcı adınız herkese açık olarak görüntülenecek ve kullanıcıların sizi Instagram'da bulduklarında gördükleri olacaktır. Seçtiğiniz kullanıcı adının tanınabilir ve işletmenizin veya kuruluşunuzun adının olabildiğince yakın olduğundan emin olun.

Kaydolurken Instagram ayrıca tam adınızı isteyecektir. Burada, kullanıcıların sizi Instagram'ın arama işlevi aracılığıyla bulmasını kolaylaştıracak tam işletme adınızı yazabilirsiniz.

3. Profilinizi güncelleyin

Instagram, işletmeniz hakkında 150 karakterlik bir biyografiyi doldurmanızı sağlar. Metin sınırlamaları nedeniyle, marka olarak kim olduğunuz ve neler sunduğunuz konusunda açık ve net olmak istersiniz. Yerel bir müşteri tabanına hizmet veriyorsanız, konumunuzu da eklemek istersiniz.

Sürekli İletişim misyonumuzu paylaşmak için biyografiyi kullanır ve insanlara Instagram hesabımızdan ne tür fotoğraflar paylaştığımızı bildirir:

Ayrıca, kullanıcıların doğrudan mobil cihazlarından ziyaret etmek için tıklayabilecekleri işletmenizin web sitesini de ekleyebilirsiniz.

4. Tanınabilir bir profil resmi ekleyin

Mükemmel Instagram profil fotoğrafı 400 × 400 piksel olacaktır.

Ancak en önemlisi, seçtiğiniz fotoğrafın işinizi bilen kişiler tarafından tanınabilmesidir. Çoğu durumda, en iyi seçim işletmenizin logosu olacaktır.

Profil fotoğrafınız yalnızca bir mobil cihazda güncellenebilir. Logonuzu akıllı telefonunuza veya tabletinize kaydetmediyseniz, Instagram'ın Facebook veya Twitter'dan içe aktarma seçeneği vardır.

Instagram ile yeni bir fotoğraf da çekebilirsiniz.

5. Araştırma

Kulağa eğlenceli gelmeyebilir, ancak başkalarının yayınladığı resim türlerini iyi bilmeden, hangi içeriğin iyi yapma eğiliminde olduğunu bilemezsiniz. Ve sizin için şanslı olan Instagram araştırması, bir laboratuvar önlüğü veri yığını yığınına daha az bakıyor ve daha güzel resimlere bakın.

Sektörünüzde, Instagram takip eden, benzer hedef kitleye ve yüksek katılım düzeylerine sahip bir işletme bularak işe başlayın. Ne gönderme eğilimi gösterirler ve ne zaman gönderme eğilimi gösterirler?

Kendinizi rekabetten ayırmak isteseniz bile, başkalarının ne yaptığını bilmeniz önemlidir.

6. İlk fotoğrafınızı gönderin

Tamam, şimdi profiliniz ayarlandığına göre, ilk fotoğrafınızı çekme zamanı!