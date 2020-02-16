‘Isparta uçağı yüzde 99 düşürüldü’

Isparta'da, 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Türbetepe'de düşen, Atlasjet'in İstanbul- Isparta seferini yapan World Focus'tan kiralanan yolcu uçağında, 7'si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirdi. Uçakta yaşamını yitiren yolcular arasında, Türkiye'de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık ile araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan da hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki bilim insanlarının da içinde bulunması nedeniyle sabotaj iddiaları birçok kez gündeme geldiği uçak kazasıyla ilgili, TOBB ETÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Saleh Sultansoy, çarpıcı iddialarda bulundu. Uçağın, yüzde 99 oranla düşürüldüğünü iddia eden Sultansoy, "Bu tür projeler Japonya'nın kalkınmasında kritik rol oynamıştı. İrtifa ile oynama vardı. 2- 3 saat içinde bir oynama var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani 500 metre civarında fark var. 500 metre fark, tam da dağa vurmak için yeterli" dedi. DHA