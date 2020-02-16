İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Bıçakçı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane meydana geldi. İddiaya göre, G.Ö. tabanca ile kayınpederi S.D.'nin bulunduğu kahvehaneyi bastı. Silahı S.D.'ye doğrultan G.Ö. ardı ardına ateş açtı. Olayda S.D. ve yakınında bulunan İ.D. vuruldu. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olayda ağır yaralanan S.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İ.D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, G.Ö'nün birkaç gün önce eşi S.Ö.'yü darp ettiği, kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı iddia edildi.

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