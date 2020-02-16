Kadir Şeker’in kaderini değiştirecek şok ifade! Son dakika haberi; Özgür Duran'ın akrabası konuştu!

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan Kadir Şeker hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 20 yaşındaki Kadir Şeker'in soruşturmasına eklenen ifadeye ulaşıldı. Şiddet gören Ayşe Dırla farklı ifadeler verirken öldürülen Özgür Duran'ın kuzeni ise söyledikleri ile epey şaşırttı. "Özgür, Ayşe'yi odaya kapatıp dövdü" şeklinde ifade verirken her şeyi değiştirecek ifadede yer alan sözler tüyler ürpertti. İşte Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi!

KADİR ŞEKER'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK ŞOK İFADE!

Şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek son dakika ifadeye ulaşıldı.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar!