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’in kaderini değiştirecek şok ifade! haberi; 'ın akrabası konuştu!

Şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan hakkında haberi geldi. Kadir Şeker'i haklı çıkaracağı iddia edilen yeni ifade ortaya çıktı. 'da meydana gelen cinayette şiddet gören farklı ifadeler verirken öldürülen 'ın kuzeni B.D'nin söyledikleri şoke etti. Ayşe evde Özgür'den dayak yiyince parka gitti. Olay sonrası beni aradı, 'Özgür bana yardıma gelen çocuğu yatırıp dövdü, çocuk giderken yeniden saldırdı. İkisi de yere düştü' dedi. 20 yaşındaki Kadir Şeker'in soruşturmasına eklenen ifade merak edilirken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise şaşırttı!

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 08:49 ABONE OL
Kadir Şeker’in kaderini değiştirecek şok ifade! Son dakika haberi; Özgür Duran'ın akrabası konuştu!

'da şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. 20 yaşındaki Kadir Şeker'in soruşturmasına eklenen ifadeye ulaşıldı. Şiddet gören farklı ifadeler verirken öldürülen 'ın kuzeni ise söyledikleri ile epey şaşırttı. "Özgür, Ayşe'yi odaya kapatıp dövdü" şeklinde ifade verirken her şeyi değiştirecek ifadede yer alan sözler tüyler ürpertti. İşte Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi!

KADİR ŞEKER'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK ŞOK İFADE!

Şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek son dakika ifadeye ulaşıldı.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar!

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Kadir Şeker’in kaderini değiştirecek şok ifade! Son dakika haberi; Özgür Duran'ın akrabası konuştu!
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