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’de lüks cipe silahlı saldırı kamerada

, Osman Paşa Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki lüks cipe kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmış, şüpheli ise bir motosiklete binerek kayıplara karışmıştı. Saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 15:23 ABONE OL
Kağıthane’de lüks cipe silahlı saldırı kamerada

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin caddeye geldiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin motosikletle cadde üzerine gelerek lüks cipi beklemeye başladığı ve cipin geldiği sırada şüphelilerden birinin silahını çıkartarak tetiğe bastığı görülüyor.

İstanbul’da lüks cipe silahlı saldırı kamerada | Video

Silahtan çıkan kurşunların cipte bulunan 2 kişiyi yaralıyor. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçıyor.

Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı | Video

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Kağıthane’de lüks cipe silahlı saldırı kamerada
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