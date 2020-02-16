Kağıthane’de lüks cipe silahlı saldırı kamerada

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin caddeye geldiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin motosikletle cadde üzerine gelerek lüks cipi beklemeye başladığı ve cipin geldiği sırada şüphelilerden birinin silahını çıkartarak tetiğe bastığı görülüyor.

İstanbul’da lüks cipe silahlı saldırı kamerada | Video

Silahtan çıkan kurşunların cipte bulunan 2 kişiyi yaralıyor. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçıyor.

Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı | Video