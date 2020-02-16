'Kennedy dayı' olarak bilinen Cihangir Göktaş ile ilgili son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir sokak röportajında "Ankara ayağını denk alasın, Ankara beni bulsun, ben Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı Başbakanınızım" sözleri ile Türkiye'nin tanıdığı ve son aylarda bulunduğu bölgedeki esnaf tarafından açılan bir Twitter hesabı ile yeniden gündeme gelen Cihangir Göktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mersinli Cihangir Göktaş, sosyal medyada tekrar gündeme geldikten sonra, durumundan İçişleri Bakanlığı da haberdar oldu. İçişleri'nden alınan bilgilere göre Cihangir Göktaş'ın adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunmuyordu.

İşte Mersinli Cihangir Göktaş ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesine ilişkin detaylar…