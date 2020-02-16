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'Kennedy dayı' olarak bilinen ile ilgili son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

'de yaşayan ve ' beni bulsun', 'Kennedy dayı' lakapları ile tanınan ile ilgili son dakika haberi geldi. Sosyal medyada yayılan video ve fotoğraflar ile ünlenen Cihangir Göktaş için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. onu, "Ankara ayağını denk alsın" ve "Ne demek soruya soruyla cevap verme" replikleri ile tanımıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şahsın durumundan haberdar olmasının ardından, hakkında kimlik kartı düzenlenmesi ile ilgili talimat geldi. İşte, ‘Ankara beni busun’ sözleri ile tanınan Cihangir Göktaş’la ilgili son dakika gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 10:24 ABONE OL
'Kennedy dayı' olarak bilinen Cihangir Göktaş ile ilgili son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir sokak röportajında " ayağını denk alasın, Ankara beni bulsun, ben Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı Başbakanınızım" sözleri ile Türkiye'nin tanıdığı ve son aylarda bulunduğu bölgedeki esnaf tarafından açılan bir Twitter hesabı ile yeniden gündeme gelen Cihangir Göktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mersinli Cihangir Göktaş, sosyal medyada tekrar gündeme geldikten sonra, durumundan İçişleri Bakanlığı da haberdar oldu. İçişleri'nden alınan bilgilere göre Cihangir Göktaş'ın adına düzenlenmiş Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunmuyordu.

İşte Mersinli Cihangir Göktaş ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesine ilişkin detaylar…

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'Kennedy dayı' olarak bilinen Cihangir Göktaş ile ilgili son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
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