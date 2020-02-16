Regaip Kandili ne zaman? 2020 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

İslam alemi tarafından heyecanla beklenen 2020 Regaip Kandili bu yıl 27 Şubat tarihine denk geliyor. Müslümanlar tarafından hayırlı aylar olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Regaip Kandili ile karşılanır. Bu mübarek günün önemi, kandil akşamı yapılacak ibadetler, edilecek dualar gibi detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAGİB KANDİLİ TARİHİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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RGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir. Müslümanlar bu geceyi ibadet ve dualarla geçirirken, sevdiklerinin kandilini kutlar, dostlarını hatırlar, ziyaretler yapar.

REGAİB KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Regaip Kandil'i Ramazan ayının da müjdecisidir. Eller "Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!" duasıyla açılır. Regaip Kandili önemi bağışlanmak isteyenler acısından büyüktür.

"Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!"