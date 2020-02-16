MPİ duyurdu! Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresinin haftalık olarak Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çekilişini yaptığı Sayısal Loto sonuçlarının 1297. çekilişi açıklanıyor. Talih oyunu oynayan vatandaşlarımızın her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri heyecan ve umutla bekledikleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili arama motorlarındaki yoğun araştırmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişle kazandıran numaraları doğru tahmin eden 3 kişi, 2 Milyon 279 bin 695 lira 50 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Diğer yandan Milli Piyango İdaresi tarafından 1297. hafta çekilişinde biletlerine ikramiye isabet edip etmediğine ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. MPİ 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MİLLİ PİYANGO 15 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

Milli Piyango 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını haberimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz…

İşte detaylar;