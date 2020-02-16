Senet imzalatıp öldürmüşler

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İstanbul Büyükçekmece'de Karaağaç mevkisinde bir viyadüğün altında darp edilip bıçaklanmış erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemenin sonucunda cesedin İran asıllı İsviçre vatandaşı Taherbanai Shahwerdi'ye (44) ait olduğu belirlendi. Cesedin kimliği, yakınında bulunan kıyafetleri içindeki sim kartı olmayan kart yuvası ve oturduğu sitenin giriş kartından belirlendi.Olayla ilgili olarak İranlı Mahdi N., Ali Asgar R., Akile A., Saeıd G. ve Türk vatandaşları Ahmet S. ve Aytuğ D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde Shahwerdi'nin cep telefonu, saati ve zorla imzalatılan 200 bin TL'lik senet bulundu. Sorguda Ali Asgar R., Shahwerdi'nin eşini taciz ettiğini belirttiği öğrenildi. Şüpheliler Shahwerdi'yi darp ettiklerini ancak öldürmediklerini söyledi. 6 kişi adliyeye sevk edildi.