Sınırda göçmen faciası: 3 ölü 24 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Alınan bilgiye göre, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir grup düzensiz göçmen, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında fark edildi. Soğuktan etkilenen göçmenlerin bazılarında hipotermi vakasına rastlanması üzerine bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeden ambulanslarla alınarak Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan düzensiz göçmenlerden 3'ü hayatını kaybederken, 24 kişinin ise ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 5 düzensiz göçmen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.