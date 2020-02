Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu, hileli ürünler kullanan firmalar ifşa edildi! Kullandıkları o madde ölüme götürüyor

Son dakika haberi... Geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinin ardından Bakanlık, 2020 yılında yaptığı ikinci denetimlere bağlı olarak da 74 firmaya ait 99 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti. Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Bakanlık tarafından bu yıla ilişkin de titiz bir çalışma yapılırken sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve hileli ürünler listesi yayınlandı.

SİLDENAFİL MADDESİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR!

Yılın ikinci hileli ürünler listesinde en çok dikkat çekenler ise alkolsüz içecekler, çikolata ve et ürünleri oldu. Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullandığı belirlenen 'sildenafil' maddesinin çok tehlikeli olduğu ve aşırı doz kullanıma bağlı ölüme götürebileceği belirtildi.

AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLER

Bakanlık, 'et ve et ürünleri' başlığı altında hile yapan firmaları da duyururken sakatat, at ve eşek eti kullanan markaları ifşa etti. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son dakika duyurusu ile vatandaşa hileli, taklit ve tağşiş ürün yediren o firmalar;