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haberi: Bakanlık duyurdu, hileli ürünler kullanan firmalar ifşa edildi! Kullandıkları o madde ölüme götürüyor

Hileli, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar hakkında haberi geldi! Bilindiği gibi, Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar çalışmalarının neticesinde yılın ilk hileli gıdalar listesini geçtiğimiz ay açıklamıştı. Bakanlık, yürüttüğü yeni çalışmalara bağlı olarak 2020 yılına ait ikinci tağşiş listesini de resmi internet sitesi üzerinden yayınladı ve 74 firmaya ait 99 ürün ifşa edildi. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı. Yayınlanan listede en çok dikkat çeken ürünler ise, et ürünleri ile alkolsüz içecekler oldu. Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullanılan 'sildenafil' isimli maddenin tüketicileri ölüme götürebileceği belirtildi. Kimi et ürünlerinde ise at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son dakika duyurusu ile vatandaşlara hileli gıda ürünleri yedirdiği tespit edilen o firmalar...

Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu, hileli ürünler kullanan firmalar ifşa edildi! Kullandıkları o madde ölüme götürüyor

haberi... Geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinin ardından Bakanlık, 2020 yılında yaptığı ikinci denetimlere bağlı olarak da 74 firmaya ait 99 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti. Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Bakanlık tarafından bu yıla ilişkin de titiz bir çalışma yapılırken sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve hileli ürünler listesi yayınlandı.

SİLDENAFİL MADDESİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR!

Yılın ikinci hileli ürünler listesinde en çok dikkat çekenler ise alkolsüz içecekler, çikolata ve et ürünleri oldu. Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullandığı belirlenen 'sildenafil' maddesinin çok tehlikeli olduğu ve aşırı doz kullanıma bağlı ölüme götürebileceği belirtildi.

AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLER

Bakanlık, 'et ve et ürünleri' başlığı altında hile yapan firmaları da duyururken sakatat, at ve eşek eti kullanan markaları ifşa etti. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son dakika duyurusu ile vatandaşa hileli, taklit ve tağşiş ürün yediren o firmalar;

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Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu, hileli ürünler kullanan firmalar ifşa edildi! Kullandıkları o madde ölüme götürüyor
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