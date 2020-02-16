Son dakika haberi: Dehşet ortaya çıktı! Otomobil ile çarpıp cesedi…

Ajanslar tarafından gelen son dakika haberine göre dün akşam saatlerine evine gitmek üzere bulunduğu kahvehaneden çıkan 55 yaşındaki Osman Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı sonucu yapılan incelemenin ardından Karayel'in eve dönüş yolunda bir aracın kendisine çarptığı tespit edilirken çarpan aracın sürücüsünün kimliği ekiplerce belirlendi. Aracın sürücüsünün adresine yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan İ.G. ifadesinde tüm gerçekleri itiraf etti. İki arkadaşı ile beraber seyir halinde olan İ.G Osman Karayel'e aracı ile çarptığını ve sonrasında ise cesedi bir su kuyusuna attığını açıkladı. İşte yaşanan dehşet ile ilgili gelen son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

ÖNCE OTOMOBİL İLE ÇARPTI SONRA…

Olay dün akşam 23.00 sıralarında yaşandı. Bulunduğu yerden eve dönmek için ayrılan Osman Karayel'den bir daha haber alamayan ailesi Çiğil Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Bunun üzerine başlatılan incelemede ise tüm dehşet ortaya çıktı…

İşte detaylar…