SON DAKİKA HABERİ: Düsseldorf'a inen Pegasus uçağında korkutan görüntü! Uçak piste teker koyduğu anda...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli Pegasus Havayollarına İstanbul – Düsseldorf seferi yapan yolcu uçağına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir – İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi gerçekleştirmesinin ardından tutunamayarak pist onundaki boşluğa düşmesi sonucunda uçakta buluna 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu kazanın ardından bugün ise Pegasus Havayolarına ait İstanbul – Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağının Düsseldorf Havayollarına teker koymasının ardından beklenmedik bir olay yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…