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SON DAKİKA HABERİ: 'a inen uçağında korkutan görüntü! Uçak piste teker koyduğu anda...

Havayollarının İstanbul – seferini yapan PC – 1003 sefer sayılı TC – CPU uçağında Düsseldorf hava limanına inişinin ardından son dakika gelişmeleri yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir – İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına teker koymasının ardından kuyruk rüzgarı etkisiyle tutunamayarak pist sonunda bulunan boşluğa düşmesi sonucu kaza yalanmış ve bu kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından bugün İstanbul’dan kalkarak Almanya’nın Düsseldorf kentine hareket eden yolcu uçağında havalimanına teker koymasının ardından korkutan bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 07:24 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Düsseldorf'a inen Pegasus uçağında korkutan görüntü! Uçak piste teker koyduğu anda...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli Havayollarına İstanbul – seferi yapan yolcu uçağına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir – İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi gerçekleştirmesinin ardından tutunamayarak pist onundaki boşluğa düşmesi sonucunda uçakta buluna 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu kazanın ardından bugün ise Pegasus Havayolarına ait İstanbul – Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağının Düsseldorf Havayollarına teker koymasının ardından beklenmedik bir olay yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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SON DAKİKA HABERİ: Düsseldorf'a inen Pegasus uçağında korkutan görüntü! Uçak piste teker koyduğu anda...
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