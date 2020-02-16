Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Canan Karatay’dan Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken uyarı! ‘Korona salgınına karşı…’

Haberi: Prof. Dr. ’dan ile ilgili dikkat çeken uyarı! ‘Korona salgınına karşı…’

12 Aralık tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm bölgeye yayılarak dünyayı tehdit eden ile ilgili Prof. Dr. ’dan açıklaması geldi. Şuana kadar 1600’ün üzerinde insanın ölümüne neden olan Corona virüsü 65 binin üzerinde insanda görüldü. Her geçen gün enfekte olanların ve ölenlerin sayısı artarken, uzmanların virüs ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Daha önce konuyla ilgili yorumda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay’dan koronavirüs ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geldi. Canan Karatay, ‘Koronavirüs salgınına karşı aşı yapılamaz’ dedi ve devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 12:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Canan Karatay’dan Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken uyarı! ‘Korona salgınına karşı…’

Wuhan'da görülmeye başlanan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılan yeni tip ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, her geçen gün ölü ve enfekte sayısı artıyor. Şuana kadar virüs nedeniyle 1600'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Bilim insanları virüsün tedavisi için çalışmaları sürdürürken, sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili kesin bir sonuca ulaşılamazken, son olarak Pangolin aldı hayvandan dolayı virüsün insanlara bulaştığı iddiası üzerinde duruluyor. Daha önce konuyla ilgili yorumda bulunan Prof. Dr. 'dan koronavirüs ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geldi. Canan Karatay, 'Koronavirüs salgınına karşı aşı yapılamaz' dedi ve devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

PROF. DR. CANAN KARATAY'DAN YENİ TİP KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI GELDİ!

Daha öncede konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Canan Karatay, 'Teknoloji ilerlemesine rağmen asırlardan beri daha virüsleri halledemedik. Virüslerin hücre içine girmesini bizim engellememiz lazım.' demişti. Son olarak koronavirüs ile ilgili bir açıklama daha yapan Karatay, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Canan Karatay’dan Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken uyarı! ‘Korona salgınına karşı…’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN