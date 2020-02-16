Son Dakika Haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Ares Özdemir hayatını kaybetti! Ares Özdemir kimdir?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Ares Özdemir'den üzücü son dakika haberi geldi. 'Ares' takma isimli Şeyhmus Özdemir, 'Reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle ormanlık alana götürülerek iki kişi tarafından öldüresiye dövülmüştü. Ares Özdemir yaklaşık 12 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede bugün hayatını kaybetti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı dökerken, fenomenin annesi Sultan Kızılay'ın "Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" sözleri ise yürekleri yaktı. Öte yandan, Özdemir'i Antalya'ya çağırıp darp eden kişi polisteki ifadesinde Ares'in kızını mesajla taciz ettiğini iddia etmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÜNLÜ SOSYAL MEDYA FENOMENİ ARES ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ! ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.