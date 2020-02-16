Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van'da 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika haberine ilişkin detaylar geliyor...

VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Van başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.