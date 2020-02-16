Son dakika: Tuzla'da gemide yangın!

Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Giriş Tarihi: 16.2.2020 16:48Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 16:55ABONE OL
Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.