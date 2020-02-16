Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Tuzla'da gemide yangın!

Son dakika: Tuzla'da gemide yangın! Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 16.2.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 16:55 ABONE OL