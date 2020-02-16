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atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil attıktan sonra direğe çarptı. Kazada sürücü Ayla Şen, Mustafa Acar, Ethem Eken ve Aslı Şen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayla Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 16:31 ABONE OL
Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Kargacı mezarlığı yakınında meydana geldi. Ayla Şen yönetimindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı
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