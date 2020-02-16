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Tuzla'da trafik kazası: 2 ölü

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi hayatına kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 07:04 ABONE OL
Tuzla'da trafik kazası: 2 ölü

Anadolu Otoyolu Orhanlı mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 70 EL 209 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak aynı istikamette seyreden 41 AEH 367 plakalı panelvanla çarpıştı.

Otomobilde bulunan Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz (24) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkan ile Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan ile Yılmaz'ın cesetleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Tuzla'da trafik kazası: 2 ölü
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