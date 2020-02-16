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Ümraniye'de yapan araç takla attı; o anlar kamerada

Ümraniye'de dörtyol kesişiminde iddiaya göre kontrolsüz yola çıkan otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada takla atan araçta bulunan sürücü yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:50 ABONE OL
Ümraniye'de kaza yapan araç takla attı; o anlar kamerada
Kaza geçtiğimiz günlerde Yukarı Dudullu Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre dörtyol kesişiminde yola kontrolsüz giren otomobil hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı görenler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan cadde takla atan aracın kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Görgü tanıkları "Otomobil kontrolsüz olarak yola girince yandan çarptı. Çarpınca araç taklalar attıktan sonra durabildi" diye konuştu.

KAZA KAMERADA

Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dörtyol kesişiminde kontrolsüz yola giren otomobil hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç takla atıyor. Kazayı görenler takla atan araçtaki kişiye yardıma koşuyor.


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Ümraniye'de kaza yapan araç takla attı; o anlar kamerada
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