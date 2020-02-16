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Yarın Kars ve Iğdır’da okullar tatil mi? 17 Şubat 2020 Pazartesi Kars ve Iğdır’da okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz hafta boyunca yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle çeşitli illerimizde okullar tatil edildi. Valilik kararlarıyla bazı illerimizde alınan kar tatili kararlarına ilişkin, yeni haftanın ilk günü için son dakika açıklamasının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Özellikle ülkenin doğusunda etkisini artıran kar yağışının buzlanmaya sebep olurken, bu durumdan günlük yaşamın ve ulaşımın olumsuz yönde etkilemesi, okullar için kar tatili kararı açıklanmasına yol açıyor. Peki yarın Kars ve Iğdır’da okullar tatil edilecek mi? 17 Şubat 2020 Pazartesi için ilgili Valilikler tarafından Kars ve Iğdır’da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt verildi mi? İşte merak edilen…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 11:04 ABONE OL
Yarın Kars ve Iğdır’da okullar tatil mi? 17 Şubat 2020 Pazartesi Kars ve Iğdır’da okullar tatil olacak mı?

Çeşitli illerimizde etkili olan kar yağışı ve buna bağlı olarak yaşanan buzlanma ve benzeri olumsuz durumlar sebebiyle yurdun çeşitli bölgelerinde yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu bağlamda kar tatiline ilişkin beklentinin söz konusu olduğu iller arasında Kars ve Iğdır da bulunuyor. Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil olacak mı? Valiliklerden 17 Şubat 2020 Pazartesi gününe ilişkin kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte son dakika hava durumu bilgileri ve kar tatiline ilişkin detaylar…

KARS VE IĞDIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 ŞUBAT PAZARTESİ

Son olarak geçtiğimiz haftanın son günü Kars ilimizde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Iğdır'da ise kar tatiline ilişkin bir karar alınmamıştı. Yeni haftanın başlangıcı itibarıyla Valilik tarafından kar tatili kararı alınıp alınmayacağı ise merak konusu. Henüz ilgili Valiliklerden gelen bir açıklama yok. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kars için 5 günlük hava durumu tahmini:

Iğdır için 5 günlük hava durumu tahmini:

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