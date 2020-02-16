Yarın Kars ve Iğdır’da okullar tatil mi? 17 Şubat 2020 Pazartesi Kars ve Iğdır’da okullar tatil olacak mı?

Çeşitli illerimizde etkili olan kar yağışı ve buna bağlı olarak yaşanan buzlanma ve benzeri olumsuz durumlar sebebiyle yurdun çeşitli bölgelerinde yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu bağlamda kar tatiline ilişkin beklentinin söz konusu olduğu iller arasında Kars ve Iğdır da bulunuyor. Kars ve Iğdır'da yarın okullar tatil olacak mı? Valiliklerden 17 Şubat 2020 Pazartesi gününe ilişkin kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte son dakika hava durumu bilgileri ve kar tatiline ilişkin detaylar…

KARS VE IĞDIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 ŞUBAT PAZARTESİ

Son olarak geçtiğimiz haftanın son günü Kars ilimizde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Iğdır'da ise kar tatiline ilişkin bir karar alınmamıştı. Yeni haftanın başlangıcı itibarıyla Valilik tarafından kar tatili kararı alınıp alınmayacağı ise merak konusu. Henüz ilgili Valiliklerden gelen bir açıklama yok. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kars için 5 günlük hava durumu tahmini:

Iğdır için 5 günlük hava durumu tahmini: