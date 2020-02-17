Haberler Yaşam Haberleri A101 20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? İşte detaylar

A101 20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? İşte detaylar Her hafta getirdiği birbirinden farklı, kaliteli ve ucuz ürün ile tüketicileri kendi bünyesinde toplamayı başaran A101 marketleri bu hafta da adından çokça söz ettirecek. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden market bu hafta televizyondan cep telefonuna, çamaşır makinesinden elektrikli ev aletlerine kadar pek çok farklı ürünü bulunmaz fırsatlarla raflarına koyacak. Peki, A101 20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Bu haftanın dikkat çeken ürünleri: Samsung Smart TV, Honor 7s Cep telefonu, SEG Çamaşır makinası, Tencere Seti, Mama Sandalyesi, Temizlik malzemeleri oldu. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde ‘A101 aktüel ürünler listesine yer verdik.’ İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 12:04 ABONE OL