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Son dakika: 'da okulda dehşet! Okul müdürünü yaralayıp girişiminde bulundu

'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra girişiminde bulundu. Son dakika haberine göre tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 10:54 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da okulda dehşet! Okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

POLİSLER 'TESLİM OL' DEDİ, İNTİHAR ETTİ

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

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Son dakika: Ankara'da okulda dehşet! Okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu
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