Anne ile kızını ‘Canavar’ ayırdı

Kayseri'de trafikte yaya önceliğini hiçe sayan sürücü, yaya geçidinden yolun karşısına geçen anne ile kızına çarptı. Kazada anne hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı. Melikgazi ilçesi Çorakçılar mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyreden Ümit İ. (25) yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamadı. 50 kilometre hız sınırını da aşan sürücü, yaya geçinden karşıya geçen anne Hatice İslamoğulları (70) ile kızı Fatma Güneri'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ile kızı ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Hatice İslamoğulları kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Güneri ise tedavi altına alındı. Kural tanımaz sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.İzmir Çiğli'de dayısı ile birlikte motosiklette yolculuk yapan 8 yaşındaki Berke Kayıkçı, tankerin çarpması sonucu öldü. Tanker sürücüsü M.S. (57) gözaltına alındı. Gaziantep'te motosiklet kazasında Abdulkadir Since (26) ile kuzeni Serkan Koç (23) yaşamını yitirdi. İstanbul Tuzla'da ise bariyerlere çarpan tomobildeki Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz (24) öldü. Tekirdağ'da otomobilin çarptığı Mehmet Ceylan (80) ile Kırşehir'de şarampole uçan Salih Çangır (36) yaşamını yitirdi./ SABAH

BUGÜN NELER OLDU