Arjantinlilere tango öğreten Türk

Arjantin'de kendine yeni bir yaşam kuran Deniz Öztin Felis, 9 yıldır yaşadığı Buenos Aires'te 4 yıldır profesyonel tango eğitmenliği yapıyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ndeki öğrenciliği döneminde kurdukları dans grubuyla çok sayıda gösteriye çıkan ve dansla ilişkisini derinleştiren Felis, mezun olduktan iş yaşamına İstanbul'da devam etti. Bir sabah, daire kapısının önünde "Tango seni bekliyor" broşürüyle karşılaşan Felis, thikâyesini şöyle anlattı: "Bundan 15 yıl önce, ilk tango adımlarımı Ataşehir'de attım. 5 yıl kadar İstanbul'da hobi amaçlı dans ettim. O dönemde çalıştığım iş yerinde depresyona girme eşiğindeyken, 'İngilizce'nin yanına bir dil ekle, tangoyu eğitmen olarak öğren ve ülkene dön' dedim kendime. Şirket istifa etmeme izin vermeyip beni Güney Amerika'ya bölge müdürü olarak gönderdi."Arjantin'de evlenerek, bir kız çocuğu dünyaya getiren Felis, kurumsal iş yaşamına nokta koymasının ardından tangoyu yaşam biçimine dönüştürdüğünü söyledi. Felis, "Öğrencilerimin yüzde 90'ı Arjantinli, arada gelen Türk ve yabancı turistler de oluyor. Çalışmak lazım, sadece hayal etmek değil. Hiçbir şey çok kolay değil hayatta" dedi. AA

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