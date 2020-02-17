Çarpıp öldürdüler cesedini kuyuya attılar

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Konya'nın Ilgın ilçesinde kayıp olan kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi. Çiğil Mahallesi'nde Osman Karayel'den (55) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çalışma başlatan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Karayel'e otomobille çarptıklarını, öldüğünü anlayınca cesedi su kuyusuna attıklarını itiraf etti. Ekipler, şüphelilerin gösterdiği kuyuda Karayel'in cesedini buldu. Kuyudan çıkarılan ceset, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA