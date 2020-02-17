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şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü"

’de, dün sabah saatlerinde ‘kıskançlık’ iddiasıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.’yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüphelisi Ferhat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı Ferhat F. adliye girişinde basın mensuplarına, "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:19 ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, olay dün Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, evde kahvaltı esnasında Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddialara göre Ferhat F. aldığı bıçakla eşi Hafize F.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hafize F., müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.
Cinayet şüphelisi Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ferhat F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' sorusuna; "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü" diye cevap verdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü"
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