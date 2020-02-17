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Düğünden dönüşü kaza: 10 yaralı

'nin Çayırova ilçesinde katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 08:38 ABONE OL
Düğünden dönüşü kaza: 10 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Gişeleri yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gittikleri düğünden dönen vatandaşları taşıyan Yaşar G. idaresindeki 41 P 4460 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsün yoldan kaldırılması ile trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Düğünden dönüşü kaza: 10 yaralı
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