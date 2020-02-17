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Son dakika: 'daki organ ticareti operasyonuda flaş gelişme: 3 zanlı tutuklandı

'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla bir özel hastaneye baskın yapılmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bununla beraber sebekenin organizasyonuna ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 14:33 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'daki organ ticareti operasyonuda flaş gelişme: 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta böbrek alıcısı N.Ç. (47), böbrek bağışçısı A.Ö. (32) ile aracı olduğu belirlenen O. A. (54) ve A.K'yi (31) özel bir hastaneye başvuru yaptıkları sırada yakaladı.

Yapılan çalışmada böbrek vericisi A.O'nun sahte kimlik kullandığı, gerçek adının A.İ. (31) olduğu belirlendi. Şüpheli A.İ'nin uyuşturucu madde imal etmek ve satmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

A.İ'nin 2 ay önce tanıştığı ve Mersin'de ikamet eden böbrek alıcısı N.Ç'nin hastalığından yararlanarak kentte yaşayan O.A. ve A.K. isimli organizatörle irtibata geçtiği öğrenildi.

ALICIYA 55 BİN AVRO, VERİCİYE 40 BİN DOLAR

Organizatörlerin N.Ç'den ameliyat ücreti adı altında 55 bin avro istedikleri, A.İ'nin ise böbreğini vermesi karşılığında 40 bin dolar istediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.

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Son dakika: İstanbul'daki organ ticareti operasyonuda flaş gelişme: 3 zanlı tutuklandı
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