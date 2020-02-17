İstanbul’da su kesintisi! 17 Şubat Pazartesi sular ne zaman gelecek, açıklama var mı? İşte detaylar…

İstanbul'da son dönemde artan su kesintileri vatandaşların da konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar arama motorlarında su kesintisi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Hal böyle olunca da 'sular ne zaman gelecek?' sorusu merak edilenler arasında yer aldı. Haberimizin içerisinden İSKİ su kesintisi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, 17 Şubat Pazartesi su kesintisi programını görebilirsiniz…

17 ŞUBAT PAZARTESİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-17 06:45:50.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir