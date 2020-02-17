Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir’de kahvehanede silahlı dehşet: Yaralılar var

’de kahvehanede silahlı dehşet: Yaralılar var

’in Ödemiş ilçesinde bir kahvehanede silahlı saldırı düzenlendi. Elindeki silahla ateş eden şahıs, kayınpederi ve bir şahsı daha yaraladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 10:19 ABONE OL
İzmir’de kahvehanede silahlı dehşet: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Bıçakçı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre G.Ö. (37) isimli şahıs, içinde kayınpederi S.D.'nin (58) de bulunduğu kahvehaneyi silahla bastı. Silahını kayınpederine doğrultan G.Ö. ardı ardına ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler kayınpeder S.D. ile yanında bulunan İ.D.'nin vücuduna isabet etti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılardan S.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

EŞİ, BABASININ EVİNE SIĞINMIŞ

Öte yandan kayınpederi ve başka bir kişiyi silahla yaralayan G.Ö.'nün birkaç gün önce eşi S.Ö.'yü darp ettiği, kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı iddia edildi.

Pantolon siparişi verdi, gelen ürünü görünce şok oldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de kahvehanede silahlı dehşet: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN