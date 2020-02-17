Japon Mitolojisinde geçen Kral Ringa Balığı nedir? Kral Ringa kaç metre boyunda?

Japonya'da ortaya çıkan Kral Ringa Balığı felaketin habercisi olarak biliniyor. Japonya'da bir balıkçının avlanırken karşısına çıkan kral ringa balığının videosunu çekip sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından görüntüler kısa sürede yayıldı. Eski bir mitoloji inanışına göre kral ringalar derin sularda bin metre uzunluğunda yaşıyor ve deniz yılanı efsanelerinin kaynağının bu dev balık olduğu düşünülüyor. Daha öncesinde tsunami ve Büyük Tohoku depremine sebep olan Kral Ringa Balığı nedir, kaç metre boyunda? Japon Mitolojisinde Kral Ringa Balığı ne anlama gelir? İşte merak edilenler…

KRAL RİNGA BALIĞI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Japon mitolojisine göre; kral ringa balıkları yaklaşmakta olan bir felaketin uyarıcısıdır. Haberimizde, Kral Ringa Balığı nedir, ne anlama gelir sorularının yanıtlarına erişebilirsiniz.