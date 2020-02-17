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Japon Mitolojisinde geçen nedir? Kral Ringa kaç metre boyunda?

nedir, kaç metre boyunda? Japon mitolojisine göre bu balık türü yaklaşmakta olan bir felaketin uyarıcısı olarak biliniyor. Görünüşü yılana benzeyen ve heybetli görüntüsüyle dikkat çeken kral ringa balığı denizin derinliklerinde yaşıyor. Sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasının ardından vatandaşlar ringa balıkları hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Kral ringalar, çok derinde olduğu için belirtilerini hissedip denizin üst yüzeylerine çıkabiliyor. Peki , kaç metre boyunda? Japonyada ortaya çıkan Kral Ringa Balığı ne anlama gelir?

Giriş Tarihi: 18.2.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 00:43 ABONE OL
Japon Mitolojisinde geçen Kral Ringa Balığı nedir? Kral Ringa kaç metre boyunda?

'da ortaya çıkan felaketin habercisi olarak biliniyor. Japonya'da bir balıkçının avlanırken karşısına çıkan kral ringa balığının videosunu çekip sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından görüntüler kısa sürede yayıldı. Eski bir mitoloji inanışına göre kral ringalar derin sularda bin metre uzunluğunda yaşıyor ve deniz yılanı efsanelerinin kaynağının bu dev balık olduğu düşünülüyor. Daha öncesinde tsunami ve Büyük Tohoku depremine sebep olan , kaç metre boyunda? Balığı ne anlama gelir? İşte merak edilenler…

KRAL RİNGA BALIĞI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Japon mitolojisine göre; kral ringa balıkları yaklaşmakta olan bir felaketin uyarıcısıdır. Haberimizde, Kral Ringa Balığı nedir, ne anlama gelir sorularının yanıtlarına erişebilirsiniz.

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Japon Mitolojisinde geçen Kral Ringa Balığı nedir? Kral Ringa kaç metre boyunda?
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