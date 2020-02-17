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’da 3 ilçede eğitim başladı

Son dakika gelen bilgilere göre ’da nedeniyle ikinci yarı eğitimi uzatılan 3 ilçede eğitim başladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:54 ABONE OL
Malatya’da 3 ilçede eğitim başladı
Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden en fazla maddi ve manevi etkilenen Malatya'nın Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

24 Ocak'ta okullarda ara tatili olduğu, ara tatilin 3 Şubat'ta sona ermesi gerekirken, Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldığı açıklamıştı. Valilik daha sonra, Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçeleri hariç il merkezi ve tüm ilçelerde ikinci yarının 10 Şubat'ta başlanacağını ilan etmişti. Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçeleri hariç diğer yerlerde eğitim 10 Şubat'ta başlamıştı.
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Malatya’da 3 ilçede eğitim başladı
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