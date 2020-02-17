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’den , sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınlarken, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Şubat ayının ortalarını geçtiğimiz şu günlerde yurt genelinde soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ederken, yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değenlerini görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 07:15 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu olarak yayınladı. Yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda, Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna yer verirken, il il sıcaklık değerlerini de paylaştık. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ YENİ HAFTA RAPORUNU YAYINLADI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji pek çok il için uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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