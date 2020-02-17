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, 1 Mart'tan itibaren 60 TL

Kültür ve , 'ın satış ücretinde indirime gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müzekart'ın 70 TL olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 60 TL'ye düşürülecek. Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300^den fazla müze ve ören yerlerine ek olarak yılbaşından bu yana, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı bazı tarihi mekanlara da 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 18:16 ABONE OL
Müzekart, 1 Mart'tan itibaren 60 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart'ın satış ücretinde indirime gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müzekart'ın 70 TL olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 60 TL'ye düşürülecek. Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerine ek olarak yılbaşından bu yana, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı bazı tarihi mekanlara da 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlıyor.

Kapsamı genişletilen, fiyatı ise düşürülen Müzekart'ın, alındığı tarihten başlayarak 1 yıl geçerlilik süresi bulunuyor. İndirimli Müzekart'lar, 1 Mart'tan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra 'www.muze.gov.tr' adresinden satın alınabilecek.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler, zorunlu hizmete tabi er ve erbaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, ücretsiz ziyaret edebilecek. 30 TL ücretle satışa sunulan 'Müzekart Akademi' ise Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personele, Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca ikişer defa ücretsiz ziyaret edebilmelerine olanak sağlıyor.

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Müzekart, 1 Mart'tan itibaren 60 TL
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