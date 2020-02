On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 17 Şubat MPİ On Numara çekilişi bilet sorgula…

Şans oyunu tutkunlarının her hafta Pazartesi günleri yapılan çekilişle merak ve umutla bekleyişi süren vatandaşlar bugün yapılacak olan Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle kazandıran numaralar belli olacak. Geçtiğimiz hafta 914. Çekilen yarışmada 149 bin 420 lira 85 kuruşluk ikramiyeyi, 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 4 kişi kazanmıştı. Diğer yandan bugün 915. hafta çekilişi yapılacak olan oyunun oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ederek arama motorlarında On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şeklinde soruyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 17 ŞUBAT MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULA…

17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;