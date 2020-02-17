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? MPİ On Numara çekilişi bilet sorgula…

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi günleri heyecan, merak ve umutla beklediği On Numara çekilişi bugün İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle belli olacak. Geçtiğimiz hafta 914. çekilişi yapılan oyunun 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 4 kişi 149 bin 420 lira 85 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Öte yandan bu hafta 915. Hafta çekilişi yapılacak oyunun sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında ? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 19:09 ABONE OL
On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 17 Şubat MPİ On Numara çekilişi bilet sorgula…

Şans oyunu tutkunlarının her hafta Pazartesi günleri yapılan çekilişle merak ve umutla bekleyişi süren vatandaşlar bugün yapılacak olan Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle kazandıran numaralar belli olacak. Geçtiğimiz hafta 914. Çekilen yarışmada 149 bin 420 lira 85 kuruşluk ikramiyeyi, 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 4 kişi kazanmıştı. Diğer yandan bugün 915. hafta çekilişi yapılacak olan oyunun oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ederek arama motorlarında On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şeklinde soruyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 17 ŞUBAT MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULA…

17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 17 Şubat MPİ On Numara çekilişi bilet sorgula…
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